Pluies neige et vents de sable dans l'ensemble du pays

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies et vents dans l'ensemble des wilayas du pays.

Le BMS classé orange précise qur des vents forts accompagnés de tempêtes de sable intenses, soufflant à une vitesse variant entre 60 et 70 km/h, et pouvant atteindre ou dépasser 80 km/h concerneront les wilayas de Béchar, le sud de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Ghardaïa, El Menia, Timimoun, Beni Abbès, nord d'Adrar, Ain Salah, le nord de Tamanrasset, Illizi, ainsi que Saïda, M'sila, Biskra, Ouled Djellal, El Mghair, Touggourt, El Oued, Ouargla, Djanet, Ain Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Tindouf, de 9h à 21h.

Des fortes pluies dépassant 50 mm conceneront jusqu'à demain les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Ain Témouchent, Oran, ainsi que Mostaganem, Chlef, Relizane, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, El Menia, Djelfa, Tipaza, Ain Defla, Médéa, Blida, Alger, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdès, Bejaia, Bordj Bou Arreridj, Jijel, Sétif, Mila, Batna, Constantine, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tebessa et Khenchela.

Le BMS concernant les chutes de neige entre 5 et 10cm reste en vigueur jusqu'à 21h pour les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, le nord d'El Bayadh, Laghouat et Djelfa.