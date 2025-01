Quatre bureaux de change au port d'Alger

L'Entreprise Portuaire d'Alger a terminé l'aménagement de quatre bureaux de change en devises étrangères au niveau de la station maritime des passagers, en préparation de la mise en place des services de la Banque d'Algérie liés au change de devises.

Selon un communiqué de l'entreprise portuaire publié jeudi soir, le vice-gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohamed Benbahane, a visité les bureaux dédiés à cet effet, "qui devraient commencer à fournir leurs services prochainement, dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant l'augmentation de l'allocation touristique en faveur des citoyens algériens", indique le communiqué.

Les services de l'Entreprise Portuaire d'Alger ont "réservé des espaces adaptés à la nature de l'activité des bureaux de change dans la station maritime, en conformité avec le parcours requis pour les formalités des voyages maritimes", précise le communiqué, ajoutant que "ces bureaux sont les premiers du genre en Algérie à ce jour, et devraient faciliter la tâche des voyageurs en procédant au change directement à la station maritime."

Il convient de rappeler que, lors d'une réunion du gouvernement en octobre dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné l'augmentation de l'allocation touristique pour les citoyens algériens une fois par an, ainsi que l'augmentation des allocations de pèlerinage et pour les étudiants résidant à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Selon la décision présidentielle, la l'allocation touristique sera portée à 750 euros pour chaque voyageur algérien adulte, et à 300 euros pour chaque voyageur algérien mineur. De plus, l'allocation de pèlerinage sera augmentée à 1000 dollars pour chaque pèlerin algérien, à partir de la saison du Hadj prochain.