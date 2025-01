Déplacement des habitants de Gaza : Trump fait pression sur l'Égypte et la Jordanie

Le président américain Donald Trump a réaffirmé que l'Égypte et la Jordanie accepteraient le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza, répétant plusieurs fois qu'ils le feraient.

Il a fait cette déclaration lors d'une conversation avec des journalistes à la Maison Blanche, jeudi dernier, lorsqu'un journaliste lui a demandé « Le président égyptien (Abdel Fattah al-Sissi) et le roi de Jordanie (Abdallah II) ont rejeté votre proposition d'accepter des réfugiés de Gaza. Existe-t-il une manière de les convaincre de le faire ? », Trump a répondu trois fois : « Oui, ils le feront. Ils le feront. Ils le feront. »

Le président américain a ajouté : « Nous leur avons donné beaucoup, et ils le feront.

Depuis la proposition de Trump samedi dernier, visant à déplacer les Palestiniens de Gaza vers des pays voisins comme l'Égypte et la Jordanie, prétextant qu'il n'y a pas de logements adéquats dans la bande de Gaza, qui a été détruite par l'occupation sioniste pendant plus de 15 mois, les réactions égyptiennes ont été fermement opposées au déplacement.

Les réponses ont évité de mentionner directement la proposition de Trump, mais ont exprimé de manière générale un rejet catégorique du déplacement des Palestiniens vers d'autres pays. Cela a été confirmé par un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères dimanche, une déclaration du président du Parlement, Hanafi Gabal, lundi, et une intervention du ministre des Affaires étrangères, Badr Abdel Atti, devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève mardi. De plus, des positions opposées à la proposition de Trump ont été exprimées par plusieurs parties, dont la Jordanie, l'Irak, la France, l'Allemagne, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et les Nations unies.