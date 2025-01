L'Algérie achève sa présidence du Conseil de sécurité de l’ONU

L'Algérie a clôturé ce vendredi son mandat à la présidence du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mois de janvier 2025, marqué par une gestion efficace et des initiatives soutenues en faveur de la paix et de la sécurité internationales.

L’ambassadeur et représentant permanent de l’Algérie auprès de l’ONU, Amar Bendjama, a exprimé sa gratitude envers les membres du Conseil et le secrétariat de l’ONU pour leur soutien.

« Nous espérions que l’année 2025 commencerait de manière plus sereine, mais le mois de janvier a été particulièrement chargé. Les remerciements que vous avez adressés à l’Algérie pour sa présidence témoignent du travail intense réalisé tout au long du mois », a-t-il déclaré, cité par la télévision publique.

Pour conclure, Amar Bendjama a souhaité plein de succès à la Chine, qui prendra la relève de l’Algérie à la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de février.