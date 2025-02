La FAF adresse une demande à la FIFA

La Fédération algérienne de football (FAF) envisage de soumettre une demande à la FIFA pour prolonger la période des transferts hivernaux en Algérie, initialement prévue du 5 au 28 février.

Cette requête fait suite à la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de prolonger la période d’enregistrement des nouveaux joueurs des clubs engagés dans les compétitions africaines, passant du 31 janvier au 28 février. L’objectif est d’offrir une opportunité supplémentaire aux clubs concernés afin de renforcer leurs effectifs en prévision des phases à élimination directe de la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la CAF.

À travers cette demande adressée à la FIFA, la FAF souhaite permettre aux trois clubs algériens engagés dans les compétitions africaines de bénéficier de plus de temps pour recruter les meilleurs joueurs, sans être contraints par la date limite initiale du 5 février 2025.

Il convient de rappeler que les périodes des transferts estivaux et hivernaux sont déterminées un an à l'avance par les fédérations nationales et envoyées à la FIFA, qui les enregistre dans son système automatisé. Aucune fédération ne peut modifier ou prolonger ces périodes au-delà du dernier jour d'inscription, puisque le système est verrouillé automatiquement. Toutefois, en cas de non-transmission des dates de transfert dans les délais impartis, la FIFA impose d’office une période de transferts à la fédération concernée.

Après le dépôt de cette demande, la FAF attendra un accord exceptionnel de la FIFA pour prolonger la période d’enregistrement des joueurs en Algérie. Cette prolongation bénéficierait notamment aux clubs engagés en compétitions africaines, notamment le MC Alger en Ligue des champions, ainsi que l’USM Alger et le CS Constantine en Coupe de la CAF. Elle profiterait également aux autres clubs algériens, même ceux non impliqués dans les compétitions continentales.