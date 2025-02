Nouvelles mesures concernant l’allocation touristique

Le vice-président de l'Assemblée Populaire Nationale, Zouheir Nasri, a révélé l'existence de nouvelles mesures concernant le processus de retrait de l'allocation touristique, fixée à 750 euros.

Dans une publication sur son compte Facebook ce samedi, le député a précisé que ces nouvelles mesures entreront en vigueur à partir de février 2025 et seront mises en place au niveau de la Banque d'Algérie et de ses agences dans toutes les wilayas du pays.

Pour obtenir cette allocation, le voyageur devra se présenter dans l'une des agences de la Banque d'Algérie muni de son passeport, visa, assurance voyage et du montant en dinars équivalent à la somme en devises. En échange, il recevra un reçu de confirmation.

Ce reçu devra ensuite être présenté au niveau de l’aéroport, du port ou du poste-frontalier, immédiatement après l'obtention de la carte d'embarquement et le passage par la police des frontières et la douane.

À ce moment-là, le voyageur pourra retirer les 750 euros auprès des guichets de la Banque d’Algérie situés dans ces points de départ.

Le député a également annoncé l'ouverture prochaine de bureaux de change de la Banque d'Algérie dans les aéroports, les ports et d'autres lieux stratégiques afin d'assurer la réussite de cette nouvelle procédure.