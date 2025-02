Pluies orageuses et neige dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient des pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays.

Le BMS classé orange précise que les précipitations concerneront les wilayas de Mostaganem, Ain Defla, Tipaza, Alger, Tlemcen, Tissemsilt, Chlef, le nord de Médéa et Blida. la validité du bulletin s'étendra jusqu'en fin d'après-midi.

De plus, la plupart des régions du nord du pays connaîtront de fortes averses orageuses, et des chutes de neige sur les hauteurs dépassant 1200 à 1300 mètres.

Les températures maximales aujourd'hui varieront entre 13 et 16°C sur les zones côtières, entre 8°C et 15°C dans les régions intérieures, et entre 12°C et 27°C dans les régions du sud.