Hadj 2025: 50 agences de voyages agrées

Le paiement des frais de pèlerinage pour la saison 1446 H / 2025 M débute ce dimanche dans les agences de la Banque d'Algérie situées dans toutes les wilayas du pays. Le montant de ces frais est estimé à 840 000 DA, comprenant le billet d'avion, dont 670 000 DA sont alloués aux frais de services et autres droits.

Le directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la Omra, Tahar Braiek, a indiqué, dans une déclaration à la première chaîne radio, que tous les pèlerins gagnants du tirage au sort pour la saison de pèlerinage 2025 doivent se rendre dans les agences de la Banque d'Algérie de leurs wilayas de résidence pour régler ces frais. Cette opération se poursuivra jusqu'au 28 février.

Braiek a précisé que "la Banque d'Algérie a pris toutes les mesures nécessaires pour commencer le versement de l'allocation de pèlerinage d'un montant de 1000 dollars, conformément à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à faciliter les démarches de pèlerinage et permettre aux pèlerins d'accomplir leurs rites dans le confort, la dignité et le bien-être".

Concernant les visas, le directeur général de l'Office du pèlerinage et de la Omra a annoncé que le premier visa pour le pèlerinage de cette année serait délivré le 18 février, et que le processus se poursuivra jusqu'au mois d'avril. Braiek a également révélé que 12 aéroports en Algérie seraient dédiés au transport des pèlerins vers l'Arabie Saoudite durant cette saison. Il a appelé tous les pèlerins et agences de voyages à respecter les horaires de vol, à confirmer les réservations avant le jour du départ, et à coordonner pour garantir un voyage organisé et sécurisé pour tous les pèlerins.

En prévision de cela, il a été annoncé que 50 agences de voyages ont été approuvées pour assurer le transport de la moitié des pèlerins cette saison. Il a précisé que le choix a été fait selon le cahier des charges établi par les autorités, y compris l'obligation de respecter toutes les conditions relatives au transport des pèlerins et à la fourniture des services dans les délais