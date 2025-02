Arrestation d’une influenceuse sur les réseaux sociaux

La police d’Oran a procédé à l’arrestation de l’influenceuse cybernétique impliquée dans cette affaire, propriétaire de la page sous le pseudonyme "A.K", après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux faisant la promotion de déviances morales, selon un communiqué de la police d’Oran publié ce dimanche.

La brigade des mœurs, relevant du service de la police judiciaire de la wilaya, est parvenue à interpeller l’influenceuse accusée de promouvoir des comportements immoraux et d’inciter à la débauche via ses comptes sur YouTube et les réseaux sociaux.

Selon le communiqué, l’affaire a débuté après la surveillance d’une vidéo diffusée en direct sur une application, dans laquelle l’influenceuse faisait la promotion de son contenu immoral.

En coordination avec le procureur de la République près le tribunal de Flaoucen, la police judiciaire a mené des investigations permettant d’identifier et d’arrêter la suspecte, ainsi que de saisir les téléphones portables utilisés dans le cadre de cette affaire.

La mise en cause sera présentée devant le parquet compétent avec un dossier pénal.