Le président Tebboune reçoit le prédicateur de la mosquée Al-Aqsa

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce lundi le cheikh Ekrima Sabri, imam et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, selon un communiqué de la présidence de la République.





Lors de cet entretien, le cheikh Ekrima Sabri a offert au président de la République une fragment de pierre du Dôme du Rocher, en reconnaissance et en hommage à ses positions constantes en faveur de la cause palestinienne, précise le communiqué.

Étaient présents à cette audience, Boualem Boualem, directeur de cabinet à la présidence de la République, Mohamed Mamoune El-Kacimi El-Housseini recteur de Djamaa El-Djazair, Mohamed Hassouni conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires religieuses, des zaouïas et des écoles coraniques Cheikh Mabrouk Zaïd El-Kheir, président du Haut Conseil Islamique.