"La position de l'Algérie sur la Palestine est constante et immuable"

Le cheikh Ekrima Sabri, imam et prédicateur de la mosquée Al-Aqsa, a qualifié sa rencontre avec le président Abdelmadjid Tebboune, ce lundi, de "fraternelle et sincère, à l’image de la sincérité de l’Algérie envers la Palestine".



Dans une déclaration publiée sur la page officielle de la présidence de la République sur Facebook, le cheikh Sabri a indiqué avoir transmis au président Tebboune "la position du peuple palestinien, qui aime l’Algérie autant que l’Algérie aime la Palestine".

Il a ajouté que le président Tebboune a exprimé sa disponibilité à répondre aux demandes concernant la ville de Jérusalem et la mosquée Al-Aqsa.

Le prédicateur d'Al-Aqsa a également souligné le lien historique profond entre l’Algérie et la Palestine, mentionnant que "la Zaouïa de Sidi Boumediene demeure une empreinte marquante témoignant de cet attachement à travers l’histoire".

Il a notamment affirmé que la position de l’Algérie envers la Palestine est "immuable depuis 1948, sincère et à l’abri de toute influence extérieure", il a conclu en remerciant l’Algérie pour son rôle au Conseil de sécurité de l’ONU, soulignant que "grâce à la position algérienne, le monde entend parler de la Palestine". "Que Dieu bénisse l'Algérie et son président", a-t-il conclu.