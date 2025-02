Fin de l'histoire de Bennacer avec le Milan

L'Olympique de Marseille a obtenu l'accord de l'AC Milan pour le transfert d'Ismaël Bennacer.

D'après RMC Sport, un accord a été trouvé dans les dernières heures du mercato hivernal pour un prêt estimé à 1 million d'euros, assorti d'une option d'achat fixée à 12 millions d'euros, avec 3 millions d'euros de bonus.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a également confirmé l'accord, précisant que le milieu de terrain algérien a exercé une forte pression pour rejoindre la Ligue 1 et l'OM, où évolue désormais son compatriote Amine Gouiri.

Ainsi, l'histoire entre Bennacer et l'AC Milan semble toucher à sa fin après cinq ans et demi ponctués de succès, dont un titre de champion d’Italie en 2022 et une Super Coupe d'Italie en 2025.