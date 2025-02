Gaza: début des négociations de la deuxième phase du cessez-le-feu

Le porte-parole du mouvement "Hamas", Abdul Latif al-Qanou, a annoncé, ce mardi, le début des contacts et des négociations concernant la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, confirmant que le mouvement palestinien "est actuellement intéressé et préoccupé par l'hébergement, l'aide humanitaire et la reconstruction du peuple palestinien dans la bande de Gaza".

Dans une déclaration via la chaîne Telegram du mouvement, al-Qanou a précisé que "l'hébergement et l'aide humanitaire sont des questions humanitaires urgentes qui ne supportent ni tergiversations ni procrastination de l'occupation sioniste".

Plus tôt mardi, le bureau du Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a annoncé que Netanyahu avait rencontré, lors de sa visite à Washington, le conseiller à la sécurité nationale américain, Mike Waltz, et l'envoyé spécial du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Whitcove.

Le bureau a qualifié la rencontre de "positive et amicale", précisant qu'en conséquence de la réunion, une délégation de l'entité sioniste se prépare à se rendre à Doha, la capitale du Qatar, à la fin de la semaine, pour discuter des détails techniques concernant la poursuite de l'application de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.