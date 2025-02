"La maîtrise de la langue anglaise n'est plus un choix"

Le ministre de la Jeunesse, Mustapha Hidaoui, a insisté hier sur le lancement d'une initiative nationale en partenariat avec les ministères de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, ainsi qu'avec le Conseil supérieur de la jeunesse. Cette initiative vise à renforcer les compétences en langue anglaise chez les jeunes Algériens. Un projet a également été soumis au ministère de l'Éducation pour organiser un concours national dans cette langue, où les établissements éducatifs soient compétitifs sur des thèmes liés à la citoyenneté et à l'esprit sportif.

Le ministre a souligné, en marge de la clôture de la journée d'étude sur l'enseignement de l'anglais en Algérie, organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse à l'université Cheikh El Bachir El Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, l'importance de maîtriser l'anglais, une langue qui accompagne le progrès scientifique et technologique et qui est un outil de communication international dans de nombreux domaines. Il a rappelé que cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, qui a appelé au renforcement de l'enseignement de l'anglais à tous les niveaux scolaires et universitaires.

À ce sujet, le ministre a déclaré que maîtriser l'anglais n'est plus un choix, mais une nécessité impérieuse face aux évolutions technologiques et scientifiques dans un monde devenu un village global, où l’anglais est la langue principale, que ce soit pour la communication ou l'accès à des informations précises dans la recherche scientifique.

Il a annoncé le lancement d'une initiative nationale visant à promouvoir l'anglais auprès des jeunes talentueux, à travers des projets nationaux incluant des activités et un camp dédié à la langue anglaise. Ce camp comportera des ateliers interactifs destinés à renforcer et à améliorer les compétences linguistiques des jeunes dans leur vie quotidienne.

Le ministre a également dévoilé une seconde initiative nationale, impliquant des concours entre les établissements scolaires pour promouvoir l'anglais dans l'environnement éducatif. Cette initiative, menée en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale et le Conseil supérieur de la jeunesse, vise à encourager les élèves à apprendre l’anglais dans toutes les écoles du pays. Son ministère s'engage à fournir un soutien, notamment en attribuant des prix adaptés aux lauréats.

Enfin, Mustapha Hidaoui a salué la journée d'étude organisée à l’université et a appelé à renforcer la présence de la langue anglaise dans le discours et l'esprit des jeunes Algériens.