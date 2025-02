"Merad menace les gangs de quartiers"

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Ibrahim Merad, a déclaré, ce mardi, que l'État est déterminé dans sa lutte contre tous types de criminalité, y compris les gangs de quartiers, qu'il considère comme ayant évolué et pris des dimensions criminelles nécessitant leur élimination, en fournissant les moyens, outils et équipements de pointe aux différents corps de sécurité.

Lors de sa visite à la wilaya de Blida, accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, pour inspecter et inaugurer des installations et projets sectoriels, Ibrahim Merad a souligné que "l'État est soucieux et travaille sans relâche pour garantir le confort, la sécurité et la protection des citoyens, ainsi que des biens, et que les yeux vigilants des différents appareils de sécurité et des éléments de l'armée, ainsi que les moyens, équipements et infrastructures fournis et réalisés par l'État, convergent dans cette démarche, visant à éradiquer toutes les formes et manifestations de la criminalité, qui sont désormais perpétrées par d'autres éléments et forces dans le but de perturber notre stabilité."

Le ministre a également salué les efforts déployés dans la lutte contre la criminalité, en mettant en avant l'activité de sécurité menée par tous les corps de sécurité en coordination avec l'armée. Il a ajouté que "sans eux, cette sécurité et cette tranquillité n'auraient pas été possibles," et que l'État a investi des fonds pour doter les forces de sécurité de telles infrastructures et équipements modernes, en vue d'une "intervention rapide, efficace et ciblée," se félicitant de ces réalisations et des centres de surveillance, dont il a assuré qu’ils seront généralisés dans toutes les wilayas du pays, reconnaissant que ces équipements ont largement contribué à la réduction de la criminalité.

Lors de sa visite, il a également insisté sur l'importance de la jeunesse, en précisant que "l'État algérien accorde une grande attention à cette catégorie et œuvre à allouer les fonds nécessaires pour soutenir l'Agence algérienne de promotion de l'investissement," tout cela dans le but de créer un environnement propice à l'investissement pour les jeunes et à la création d'emplois, en particulier pour les diplômés universitaires et les projets économiques, afin d'assurer un bénéfice mutuel.

Concernant le plan d'élimination des bâtiments vétustes dans toutes les wilayas du pays, le ministre de l'Intérieur a déclaré que "tout le monde est invité et concerné par cette démarche, pour parvenir à zéro construction vétuste, préserver la dignité des citoyens et la protéger," ajoutant que la récupération des terrains est un atout pour réaliser de nouveaux projets au service de l'intérêt public et du citoyen en priorité.