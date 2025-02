L’ETUSA trace un programme spécial Ramadan

L'Etablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a tracé un programme spécial Ramadhan pour faciliter le transport nocturne des citoyens, a indiqué mardi le directeur général de l'entreprise, Mourad Tazdait.

Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audition devant la Commission des transports et des télécommunications à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Tazdait a précisé que "le programme de transports pour le mois de Ramadhan est fin prêt et sera soumis au ministère des Transports pour approbation".

Parmi les points inscrits au programme, la mise en place de lignes nocturnes reliant Djamaâ El-Djazaïr à plusieurs régions, à l'instar de Kouba et du nouveau pôle urbain de Hammadi (Boumerdès), ajoute le même responsable.

Une réunion de coordination aura lieu prochainement entre l'ETUSA, l'Entreprise Métro d'Alger (EMA) et la société d'exploitation des tramways (SETRAM), en vue de fixer les horaires des lignes nocturnes pendant le mois sacré, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, M. Tazdait a souligné que l'ETUSA focalisait, dans son plan d'action, sur l'amélioration de la qualité de service, en veillant au respect des horaires des dessertes et à la propreté des bus, faisant état de la création "d'un poste de commandement au niveau de la Direction générale pour géolocaliser les bus via le GPS, afin de trouver des solutions à la congestion routière et permettre aux bus d'éviter les encombrements".

S'exprimant devant les membres de la commission des transports, le DG de l'ETUSA a expliqué que l'entreprise s'attèle à trouver des solutions à même de répondre à la demande croissante sur le transport urbain et suburbain, notamment dans les nouveaux pôles urbains, en s'appuyant sur les moyens disponibles.

Dans ce cadre, il a fait savoir que l'ETUSA compte renforcer son parc de bus progressivement afin d'assurer une couverture optimale de toutes les lignes. En attendant, l'entreprise s'emploie à ajuster les horaires des dessertes pour répondre à la demande sur le transport urbain et suburbain.