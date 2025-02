Mesloug élu président de la LFP

Mohamed El Amine Mesloug, seul candidat à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP), a été plébiscité mercredi, lors de l'Assemblée générale élective de l'instance, tenue au siège de la Fédération algérienne de football, à Dély Brahim (Alger).

Mesloug a récolté 20 voix, soit autant que le membre du Bureau de Ligue, Mamoun Hamlili, au moment où les deux autres, Walid Boukrouma et Youcef Djerridi ont récolté dix-neuf voix chacun.

Mesloug succède à Abdelkrim Medouar qui dirigeait la LFP depuis 2018.

Après son élection, Mesloug a pris la parole pour s'adresser à l'assistance. Parmi les principaux points qu'il a évoqués, son application à faire un travail sérieux, essentiellement dans le but de faire respecter le calendrier de la compétition.

En effet, l'engagement des clubs algériens dans certaines compétitions internationales comme la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération a souvent perturbé le calendrier des compétitions nationales, en se répercutant de manière directe sur les programmations des matchs de championnat et de Coupe d'Algérie.

"Nous allons travailler dans ce sens pour qu'à l'avenir, il n'y ait plus de désagréments. Les clubs engagés dans des compétitions internationales devront jouer les matchs des compétitions nationales (coupe/championnat) 72 heures à l'avance" a-t-il commencé par proposer.

"Dans le cas où il ne sera pas possible de disputer un match avancé, il sera toléré de le reporter à une date ultérieure, mais la rencontre devrait se jouer dès la première occasion qui se présente afin d'éviter trop de cumul" a-t-il ajouté.

Mesloug a évoqué d'autres projets, comme la généralisation de l'utilisation de la vidéo assistance à l'arbitrage (VAR), l'organisation de Tombolas à l'occasion de grands évènements, ainsi qu'une collaboration plus étroite avec la DGSN et la Gendarmerie nationale, pour endiguer la violence dans les stades.

"On s'engage à dévoiler le calendrier des compétitions nationales au moins quatre semaines à l'avance, pour que les clubs puissent prendre leurs dispositions. On s'engage également à organiser la Supercoupe d'Algérie chaque année. Cela ne fut pas possible ces derniers temps, pour différentes raisons, mais à l'avenir on compte y remédier" a-t-il promis.

Pour rappel, en octobre 2024, la Fédération algérienne de football (FAF) avait suspendu avec effet immédiat la Ligue de football professionnel (LFP), présidée par Abdelkrim Medouar, pour "violation des lois et règlements en vigueur".