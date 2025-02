Réhabilitation et modernisation de 75 gares ferroviaires

L'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), a lancé un large programme de réhabilitation et de modernisation de 75 gares ferroviaires à travers différentes wilayas du pays, et ce, dans le souci d'améliorer les conditions d'accueil des voyageurs et de moderniser les infrastructures de transport, selon un responsable de l'agence.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur chargé de l'information à l'ANESRIF, Abdelkader Mazar, a indiqué que ce programme, réparti en trois phases, permettra de moderniser et d'équiper ces gares avec les différents moyens et installations nécessaires au confort des voyageurs.

M. Mazar a précisé que l'appel d'offres pour les études relatives à la première phase du programme de réhabilitation et de modernisation, qui concerne 19 gares, a abouti à l'attribution du marché à un consortium de bureaux d'études algériens composé de trois entreprises, dont la Société d'études techniques et de l'ingénierie du rail "Setirail", une filiale du groupe public de construction ferroviaire (GCF).

La liste des gares concernées par cette phase comprend celles de Hussein Dey, Baba Ali et Bir Touta (wilaya d'Alger), Blida, ainsi que Boumedfaa et El Attaf (wilaya de Ain Defla), Chlef, Ghardaïa, ainsi que Bouira, El Asnam, El Aadjiba, El Kseur et Mansoura (wilaya de Bouira), Ilmaten (wilaya de Béjaïa), El Achir et El Anasser (wilaya de Bordj Bou Arreridj), El Gourzi et Oued Hmimim (wilaya de Constantine). Dans le cadre de ce programme, l'ANESRIF commencera la construction d'une nouvelle station à Alger, a indiqué M. Mazar, précisant que cette station, "qui sera la vitrine de la capitale du pays, est l'une des principales infrastructures de transport réalisées par l'agence, et ce, selon des normes mondiales, avec des équipements modernes et une architecture prestigieuse reflétant la culture et l'histoire de l'Algérie".

Quant aux deuxième et troisième lots, la procédure de relance des appels d'offres a été effectuée pour désigner les entreprises chargées des études de réhabilitation, a ajouté M. Mazar.

Le deuxième lot concerne 43 stations situées dans l'Est du pays, à savoir : Aïn M'lila (Oum El Bouaghi), Batna, Aïn Touta, l'usine de ciment de Aïn Touta, Aïn Yagout (Wilaya de Batna), Djamaa/Aïn El Qsar, El Kantara et El Outaya (Wilaya de Biskra), Touggourt, ainsi que Hamadi, Azzaba, Hadjar-Soud, Krouma (Wilaya de Skikda), Didouche Mourad et Hamma Bouziane (Wilaya de Constantine), Medjez Sfa, Boukamouza et Bouchegouf (Wilaya de Guelma).

Dans la wilaya d'Annaba, les stations des communes d'Annaba et d'El Hadjar feront l'objet d'une réhabilitation et modernisation. Dans la wilaya de Souk Ahras, les stations de Mechrouha, Aïn Tahmimine, Sidi Lahmissi, M'daourouch, Oued Chouk, Oued Damous, Aïn Afra, Aïn Seynour, Oued Meghras, Hannacha, Dréa et Souk Ahras seront concernées également par l'opération.

Le deuxième lot inclut également les stations d'El Aouinat, Marsat, El Ouenza, la station de collecte des matériaux miniers, Tebessa, Djebel Onk, Oued Keberit, Aïn Chenia (Wilaya de Tebessa), la station de Jijel, ainsi que les stations de Chihani, Chebaita Mokhtar et Dréan (El Tarf).

La troisième phase, destinée aux wilayas de l'Ouest, compte 13 gares: Mostaganem, les deux gares de Mohammadia (wilaya de Mascara), Saïda, Aïn El Berd, Sidi Bel Abbès et Sidi Lahcene (wilaya de Sidi Bel Abbès), El Amria et Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), Aïn Torki (Aïn Defla), Oued Djemaa (Relizane), ainsi que la gare maritime de la ville d'Oran et la gare de Misserghin (wilaya d'Oran).

Ce projet vise à doter ces gares d'infrastructures et d'équipements modernes, ce qui permettra, a-t-il ajouté, de renforcer l'attractivité du transport ferroviaire en tant qu'option confortable et sécurisée pour les voyageurs à travers les différentes régions du pays.

Il a également rappelé que ce programme s'inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer le réseau ferroviaire national, notamment après la mise en service, ces deux dernières années, de plusieurs nouvelles lignes.

L'ANESRIF assure la réalisation de 21 gares dans les wilayas de M'sila, Médéa, Tissemsilt, Djelfa, Laghouat, Tiaret, Oran et Khenchela, a-t-il rappelé, précisant que ces gares, qui se distinguent par une architecture unique mêlant le style architectural local et le design moderne, et dotées d'équipements modernes, marquent une étape importante dans les infrastructures du réseau national ferroviaire.