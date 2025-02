La Ligue Arabe répond à Trump

L’Assemblée générale de la Ligue des États arabes a publié, ce mercredi, un communiqué condamnant fermement les récentes déclarations du président américain Donald Trump, les qualifiant de "tentative de promouvoir un scénario de déplacement des Palestiniens".

La Ligue arabe a réitéré son refus catégorique de cette proposition aussi bien sur le plan arabe qu’international, avertissant que de telles déclarations constituent une violation flagrante du droit international, menacent la stabilité régionale et compromettent la solution à deux États, seule voie viable pour la paix entre Palestiniens et Israéliens.

Le communiqué souligne que "la cause palestinienne demeure un point de consensus pour le monde arabe", affirmant la position immuable en faveur du droit du peuple palestinien à établir son État indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.

La Ligue arabe a également rappelé que "la Cisjordanie et la bande de Gaza forment un territoire uni et indivisible du futur État palestinien", mettant en garde contre "toute tentative de séparation entre ces territoires ou de remise en question des droits historiques des Palestiniens".

Tout en exprimant sa confiance dans les intentions américaines visant à établir une paix juste au Moyen-Orient, la Ligue arabe a souligné que le projet de Trump "alimente un agenda de déplacement forcé, ce qui risque d’aggraver l’instabilité au lieu de promouvoir un processus de paix fondé sur la coexistence de deux États".

Le communiqué met en garde contre les risques majeurs pour la sécurité régionale, soulignant que ces propositions vont "à l’encontre des efforts internationaux visant à parvenir à une résolution juste et durable du conflit".

La Ligue arabe a enfin réaffirmé que toute solution à la question palestinienne doit être conforme au droit international et aux résolutions des Nations unies, garantissant les droits légitimes du peuple palestinien, y compris son droit au retour et à l’autodétermination".