Le Danemark rejette la résolution du Parlement européen contre l'Algérie

L’ambassadrice du Royaume du Danemark auprès de l'Algérie a exprimé le rejet de son pays de "la résolution du Parlement européen concernant l'Algérie", a indiqué l’Assemblée Populaire Nationale dans un communiqué.

Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Boughali a reçu, mercredi, l'ambassadrice du Royaume du Danemark auprès de l'Algérie, Katrine From Hoyer, avec laquelle, il a abordé les opportunités et les domaines de coopération commune, indique la même source.

Boughali a mis en avant le professionnalisme des investisseurs danois en Algérie, soulignant leur respect des délais, des cahiers des charges et leur rigueur dans le travail. Il a plaidé pour l’élargissement des domaines d’investissement et de partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays.

Boughali a réitéré son rejet de la résolution du Parlement européen (PE) concernant l'Algérie, appelant "au respect des canaux de communication officiels, à l'instar de la Commission mixte entre le Parlement algérien et le PE".

De son côté, From Hoyer a évoqué les relations historiques qui unissent les deux pays, affirmant son engagement à renforcer et consolider ces relations, notamment dans le cadre de la loi algérienne sur les investissements et des incitations gouvernementales qui encouragent les hommes d'affaires danois à investir en Algérie, selon le communiqué.