Trump révèle de nouveaux détails de son "plan diabolique

Le président américain, Donald Trump, continue de parler de son plan visant à déplacer les habitants de Gaza. Ce lundi, il a annoncé que les Palestiniens qui quitteraient le territoire dans le cadre de son plan ne bénéficieraient pas du droit de retour.

Interrogé si les Palestiniens auraient le droit de revenir, Trump a répondu à la chaîne "Fox News" américaine : "Non, ils ne reviendront pas car ils obtiendront des logements bien meilleurs". Avant d’ajouter : "En d'autres termes, je parle de construire un endroit permanent pour eux." Il a précisé que vivre dans la bande de Gaza ne serait pas possible avant plusieurs années.

Trump a dévoilé son plan en disant : "Nous construirons des communautés sûres, qui pourraient aller jusqu'à 6 communautés résidentielles, pouvant accueillir 1,8 million de personnes, au lieu de les laisser dans les conditions dangereuses dans lesquelles ils vivent actuellement".

"Nous transformerons Gaza en un endroit magnifique", faisant référence aux projets de reconstruction potentiels, sans préciser qui superviserait la mise en œuvre de ces plans, a-t-il ajouté.

"Je peux conclure un accord avec la Jordanie et l'Égypte concernant Gaza, car ils reçoivent des milliards de dollars de notre part", poursuit-il.

De son côté, le Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a déclaré que Tel-Aviv et l'administration américaine partageaient "une seule et même vision concernant les questions essentielles du Moyen-Orient".

"Trump a proposé une vision révolutionnaire et nouvelle pour le jour qui suivra la défaite de Hamas à Gaza", ajoute-t-il.

Il a confirmé que "la vision de Trump empêche la création d'un État palestinien à Gaza et je dis qu'il ne peut y avoir un État palestinien en aucun cas".

Il a noté que sa rencontre récente avec le président américain était "sans précédent depuis mes entretiens à Washington au cours des 20 dernières années".