L’Algérie exprime son rejet catégorique des déclarations de Netanyahu

L’Algérie a exprimé son ferme soutien au Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, ainsi que "son rejet catégorique" des déclarations du chef du gouvernement de l'occupation israélienne, concernant le déplacement du peuple palestinien hors de ses territoires et l'établissement de son Etat sur le territoire de l'Arabie saoudite, indique, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L’Algérie exprime sa vive condamnation et son rejet catégorique des déclarations du chef du gouvernement de l'occupation israélienne, envers le Royaume d'Arabie saoudite, pays frère, et de ses fabulations concernant le déplacement du peuple palestinien hors de ses territoires et l'établissement de son Etat sur le territoire de l'Arabie saoudite", lit-on dans le communiqué.

Face à ces déclarations honteuses, l'Algérie réaffirme "son ferme soutien au Royaume d'Arabie saoudite ainsi que sa solidarité avec ce pays frère contre toute tentative d'atteinte à sa souveraineté et à son intégrité territoriale", ajoute la même source.