Le président Tebboune reçoit les ministres nigérian et nigérien du pétrole et du gaz

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce mardi, le ministre d'État chargé des ressources pétrolières et gazières de la République fédérale du Nigeria, Ekperikpe Ekpo, ainsi que le ministre du Pétrole de la République du Niger, Sahabi Oumarou, selon un communiqué de la présidence de la République.

L’audience s’est déroulée en présence du directeur du cabinet de la présidence de la République, Boualem Boualem, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, ainsi que le président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, ajoute le communiqué.

L'Algérie, le Nigeria et le Niger ont signé, ce mardi à Alger, des accords visant à accélérer la réalisation du projet du gazoduc transsaharien.

Ces accords portent sur la mise à jour de l'étude de faisabilité du projet, un contrat de compensation et un accord de non-divulgation entre les compagnies énergétiques des trois pays.

La signature a eu lieu à la clôture des travaux de la quatrième réunion ministérielle du comité directeur du projet du gazoduc transsaharien, tenue au Centre international des conférences "Abdelatif Rahal".

Le gazoduc transsaharien est une initiative continentale stratégique visant à transporter le gaz naturel du Nigeria vers l'Algérie, en passant par le Niger, afin de l'exporter vers les marchés européens et d'autres destinations internationales.