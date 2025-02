Éducation : Détails de l’élection des comités des oeusvres sociales

Le ministère de l'Éducation Nationale a publié une circulaire concernant la deuxième phase de l'élection des comités de oeuvre sociales de l'éducation nationale au niveau wilayal.

Selon cette circulaire, toutes les procédures liées à l’élection des membres des comités doivent impérativement être effectuées via la plateforme numérique du secteur, sous le compte du directeur de l’éducation, "et uniquement par lui". Toute documentation échangée en dehors de ce cadre sera considérée comme invalide et sans effet.

D'après le calendrier actualisé, le processus électoral débutera le jeudi 13 février 2025 et se poursuivra jusqu'au 2 mars 2025.

La circulaire sera distribuée aux directeurs d'établissements et aux responsables des bureaux syndicaux agréés au niveau des wilayas. Une large diffusion sera assurée, notamment via les sites web des directions de l’éducation, sous la supervision des directeurs de l’éducation et des chefs d’établissement, dès le 13 février.

La phase de sensibilisation et d’explication de la circulaire aux délégués des établissements scolaires suivra, avec le dépôt des candidatures auprès de la cellule installée à la direction de l’éducation ou des directeurs d’établissement, notamment dans le Grand Sud et les nouvelles wilayas. Cette étape se déroulera du dimanche à 8h00 au mardi à 14h00.

Les listes des observateurs, désignés par les syndicats agréés, devront être remises aux directions de l'éducation parallèlement à la phase de dépôt des candidatures, du 16 au 17 février.

Ensuite, la liste des candidats acceptés et celle des recalés seront publiées le mercredi 19 février. Les recours seront examinés par la commission de recours, présidée par le directeur de l'éducation, et les résultats seront communiqués aux intéressés le jeudi 20 février via les directeurs d’établissement.

Les bureaux de vote ouvriront le mardi 25 février à 8h30 pour l’élection des membres des comités au niveau de chaque wilaya. Trois membres seront élus pour chaque cycle scolaire, ainsi que deux suppléants. Le scrutin s’achèvera impérativement à 13h00.

Après le dépouillement des votes, les résultats préliminaires seront annoncés en attendant les éventuels recours. Le président du centre de vote transmettra le procès-verbal du dépouillement à la cellule installée à la direction de l’éducation avant 16h30. Les recours éventuels devront être déposés immédiatement après l’annonce des résultats et soumis au président du centre de vote avant 17h00.

La commission de recours analysera ensuite les contestations avant de proclamer les résultats définitifs, qui seront irrévocables. La liste finale des membres élus sera affichée via tous les canaux de communication disponibles.

Enfin, l’élection du président du comité et de ses deux vice-présidents aura lieu, avec la possibilité de recours immédiats, soumis au président du centre de vote avant 14h00. La commission de recours tranchera et publiera les résultats finaux, qui seront affichés sur le site web de la direction de l’éducation.