L'Algérie apporte une contribution d'un million de dollars au MAEP

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré aujourd’hui, vendredi, que les défis auxquels fait face le continent nous imposent de travailler dans un esprit de solidarité et de responsabilité afin de surmonter les difficultés financières qui limitent la capacité du Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs à atteindre les nobles objectifs pour lesquels il a été créé.

Dans son discours, lors de sa présidence du 34ᵉ sommet des chefs d'État et de gouvernement du Mécanisme Africain d'Évaluation par les Pairs à Addis-Abeba, le président de la République a annoncé une contribution financière volontaire d’un million de dollars américains.

Le président Tebboune a déclaré : "Partant de l'engagement de l'Algérie à soutenir le MAEP et à lui permettre de s'acquitter de ses missions, mon pays a décidé d'apporter une contribution volontaire d'un million de dollars pour soutenir le processus d'évaluation, en exécution des conclusions qui en découlent", a déclaré le président de la République dans une allocution prononcée lors de sa présidence des travaux du 34e sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du MAEP, en sa qualité de président de ce Mécanisme.

Il a également appelé les États membres à honorer leurs engagements financiers, que ce soit en réglant les arriérés ou en apportant une contribution volontaire en fonction des capacités de chaque pays.

Le président Debbouze a souligné que "la réunion d'aujourd'hui constitue une étape essentielle pour promouvoir la gouvernance et poursuivre l'action afin de parvenir à des solutions durables aux défis auxquels est confronté le continent", le président de la République a réaffirmé "l'engagement de l'Algérie, en tant qu'Etat fondateur de ce Mécanisme, à activer son rôle face aux défis actuels, notamment en ce qui concerne la consécration de la souveraineté du droit, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice sociale et des droits de l'Homme".