L'Égypte se retourne contre l'Algérie

Dans une démarche surprenante, la République arabe d'Égypte a présenté une candidate pour le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine, bien qu'elle se soit auparavant engagée à soutenir la candidature de Malika Haddadi, ambassadrice d'Algérie en Éthiopie et à l'Union africaine.

Cette démarche suscite de nombreuses interrogations, d'autant plus qu'elle est intervenue à la dernière minute, sans qu'aucune campagne électorale en faveur de la candidate égyptienne n'ait été menée, ce qui donne l'impression que cette décision a des objectifs peu clairs.

Selon certaines sources, cette action de la part de l'Égypte est inhabituelle vis-à-vis de l'Algérie, car leurs relations ont toujours été marquées par une coordination et des consultations étroites.