La communauté algérienne poursuit en justice le fils de Sarkozy

Une association s’occupant de la communauté algérienne en France a annoncé, ce vendredi, avoir déposé une plainte contre Louis Sarkozy, fils de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, pour des déclarations graves contre l’Algérie.

L’association, nommée “Union Algérienne”, a écrit sur son compte sur la plateforme X : “Félicitations à Louis Sarkozy qui veut suivre les traces de son père : la prison. Incitation aux crimes et délits : jusqu’à 5 ans de prison et une amende de 45 000 euros.”

Dans un autre post, l’association a révélé que l’avocat Nabil Boudi a déposé une plainte en son nom contre Louis Sarkozy en raison de ses déclarations appelant à incendier l’ambassade algérienne à Paris.

Une information confirmée par l’avocat lui-même sur son compte X, ajoutant : “Nous espérons que Monsieur Darmanin (Ministre de l’Intérieur) réagira avec la même diligence que dans l’affaire des influenceurs algériens.”

Louis Sarkozy avait déclaré, hier jeudi, au quotidien Le Monde : “Si j’étais au pouvoir et que Boualem Sansal était arrêté, j’aurais incendié l’ambassade, suspendu la délivrance des visas et augmenté les tarifs douaniers de 150 %.”