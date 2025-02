Grève des enseignants : Le ministre de l'Éducation met en garde

Le ministre de l'Éducation, Mohamed Sghir Saâdoui, a affirmé, ce lundi, son engagement à ouvrir des canaux de communication avec les partenaires sociaux et à garantir leur droit à l'exercice syndical en toute liberté, dans le cadre de la loi.

Lors d’un discours prononcé à l’ouverture d’une conférence nationale tenue au siège du ministère à El Mouradia, par visioconférence, le ministre a insisté sur le fait que le recours à la grève est un droit exclusivement réservé aux "organisations syndicales représentatives", reconnues comme telles par une décision du ministère du Travail, après avoir rempli la condition de représentativité fixée à 25 % de la catégorie qu'elles représentent.

En revanche, le recours à la grève par des organisations syndicales "non représentatives" constitue, selon lui, une "violation de la loi" appelant à l’application des mesures légales en vigueur dans ce domaine.

À ce titre, Saâdoui a indiqué que le ministère a officiellement notifié Le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), le Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST), le Conseil des enseignants des lycées algériens (CELA) et l’Organisation algérienne des enseignants de l’éducation (Madjal), de leur "non-représentativité", conformément à une décision du ministère du Travail.