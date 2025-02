Maroc : Visite prévue d’une ministre sioniste

La visite attendue de la ministre sioniste des Transports au Maroc, du 18 au 20 février, pour participer à la Conférence ministérielle mondiale sur la sécurité routière, suscite une large indignation parmi les Marocains.

Des avocats et des bâtonniers préparent une plainte auprès de la Cour d'appel de Rabat, en lien avec le génocide perpétré par son gouvernement contre les Palestiniens à Gaza. L’Organisation "Groupe d’Action Nationale pour la Palestine" a annoncé dans un communiqué, ce lundi, qu'une plainte judiciaire serait déposée contre la ministre sioniste pour "crimes de guerre". Selon le communiqué, cette action vise à demander des comptes pour ses actes, et la plainte sera officiellement déposée dans la journée auprès de la Cour d’appel de Rabat.

Les organisations marocaines considèrent que sa présence sur le sol marocain est une provocation aux sentiments du peuple marocain et appellent les autorités judiciaires à prendre les mesures légales nécessaires contre elle.

La ministre sioniste Miri Regev est connue pour ses déclarations racistes à l’encontre des Arabes et des musulmans, ainsi que pour son implication directe dans l’agression sioniste contre les peuples palestinien et libanais lorsqu’elle servait dans l'armée d’occupation, notamment lors de la guerre de 2006 contre le Liban. Parmi ses déclarations les plus infâmes figurent des insultes envers le prophète Mohammed (QSSL), ainsi que des appels à purger la Palestine de ses habitants arabes.

Membre du parti d’extrême droite Likoud, Regev a également occupé le poste de porte-parole de l'armée d'occupation. Elle fait partie des rares femmes à avoir atteint le grade de général de brigade dans cette armée, où elle a servi pendant 25 ans, occupant plusieurs postes clés, notamment à la tête du département de censure militaire des médias et comme porte-parole de l’armée. Elle est également connue pour avoir proposé à Avichay Adraee le poste de "porte-parole de l'armée sioniste" en arabe.