L’Algérie salue une décision de l’Union africaine

L'Algérie a salué, ce lundi l'adoption, par la 38ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA), de la décision relative à la classification de l’esclavage, de la déportation et de la colonisation comme des "crims contre l’humanité et comme des génocides", indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

"L’Algérie se félicite de l’adoption, par la trente-huitième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, de la décision portant classification de l’esclavage, de la déportation et de la colonisation comme des crimes contre l’humanité et comme des génocides perpétrés à l’encontre des peuples africains", précise le communiqué du ministère.

"L’Algérie, qui a connu pendant cent-trente-deux ans de son histoire, les affres et les horreurs d’une colonisation de peuplement unique en son genre, soutient avec force cette décision qui représente une étape majeure dans le processus de quête de reconnaissance, de justice et de réparation des crimes subis par les peuples africains", poursuit le ministère.

4ar ailleurs, "l’Algérie s’honore d’avoir été mandatée par le Sommet africain, aux côtés de l’Afrique de Sud, du Togo et du Ghana, à l’effet d’assurer la mise en œuvre de cette décision sur le plan international", ajoute la même source.

"Comme demandé par ce Sommet, l’Algérie ne ménagera aucun effort à s’acquitter de cette mission 4vec tout l’engagement et toute la détermination qui puisent leur inspiration des sacrifices consentis par l’ensemble des peuples africains au service de la libération de leurs Etats et du recouvrement de leurs souverainetés et de leurs indépendances", conclut le communiqué.