Déclassement de parcelles de terres agricoles pour la réalisation de logements (LPA)

Un décret exécutif portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de programmes de logements publics de type "promotionnel aidé" (LPA), au niveau de certaines communes de la wilaya d'Alger, a été publié au dernier numéro du Journal Officiel (JO).

Il s'agit du "décret exécutif n 25-79 du 11 février 2025 portant déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de programmes de logements publics et voies d'accès au niveau de la wilaya d'Alger", signé par le Premier ministre, Nadir Larbaoui.

Ce décret porte sur le déclassement de parcelles de terres agricoles destinées à la réalisation de programmes de logements de type "promotionnel aidé" au niveau de certaines communes de la wilaya d'Alger, ainsi que des voies d'accès à la cité des 6000 logements dans la commune de Mehelma.

La superficie globale des parcelles concernées par ces projets est de l'ordre de "21 hectares, 78 ares et 86 centiares", selon ce texte auquel est annexé la liste des communes de la wilaya d'Alger et les superficies des parcelles de terres agricoles concernées par l'opération de déclassement.

Cette liste comprend la réalisation des logements "LPA" dans les communes de Ain Taya, Bordj El Kiffan, Birtouta, Ouled Fayet, Birkhadem, Ain Bénian et Staouéli, ainsi que le projet de réalisation de voies d'accès à la cité des 6000 logements dans la commune de Mehelma.