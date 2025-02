Le projet "Hyundai" officiellement enregistré

L’Agence Algérienne de Promotion des Investissements (AAPI) a enregistré, depuis le début de l’année 2025, plus de 700 projets d’investissement, dont 11 liés à des investisseurs étrangers. Parmi ces projets figure la construction d’une usine de fabrication de véhicules de la marque sud-coréenne Hyundai.

Selon les déclarations du Directeur Général de l’AAPI, Omar Rekkache, lors d’une conférence de presse tenue en marge d’un événement organisé par l’agence et la Délégation de l’Union Européenne en Algérie, 743 projets d’investissement ont été enregistrés depuis le début de l’année jusqu’au 15 février 2025, pour un montant total déclaré dépassant 889 milliards de dinars algériens.

Ces projets permettront de créer près de 21 900 emplois, conformément aux engagements des promoteurs. Il a précisé que parmi ces projets, 11 sont liés à des investisseurs étrangers, dont 3 projets d’investissement direct étranger et 8 projets en partenariat avec des investisseurs algériens.

Parmi ces initiatives, un projet omanais vise à produire des véhicules sous la marque sud-coréenne Hyundai. Rekkache a attribué ces résultats « positifs » à l’amélioration du climat des affaires, qui a connu un « élan significatif » au cours des trois dernières années. Cette dynamique se reflète dans « la croissance des investissements qualitatifs et créateurs de richesse et d’emplois à travers les différentes wilayas du pays».