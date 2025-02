Souheil Guessoum élu nouveau président de la CAPC

Souheil Guessoum a été élu ce mercredi nouveau président de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) lors d'une assemblée générale élective, en remplacement de Rahmoun Zerrouk, selon un communiqué de l'organisation.

Le communiqué précise que les travaux de l’assemblée générale ont porté sur le renouvellement des instances dirigeantes de la Confédération par ses membres participants. À l’issue de cette assemblée, Souheil Guessoum a été plébiscité à l’unanimité en tant que nouveau président, ainsi que la composition des membres du conseil d'administration, dans le strict respect des dispositions du règlement intérieur et de la loi organique relative aux associations.

À cette occasion, l'assemblée générale de la Confédération a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude envers l’ancien président Zerrouk pour ses efforts et son engagement en faveur de l’unité de l’organisation. Il a été honoré du titre de "président d'honneur" en reconnaissance de son parcours distingué et de son service à l'organisation.

De son côté, Guessoum a affirmé que la Confédération poursuivra son rôle en tant que force de proposition sur toutes les questions liées à l’avenir de l'économie nationale, dans une approche constructive et responsable avec les pouvoirs publics et les partenaires économiques.

Il a également souligné que l’organisation initiera et soutiendra toutes les initiatives visant à renforcer le front intérieur, garant de la stabilité et de la prospérité du pays, convaincu que faire face aux défis économiques impactant l'avenir de l’Algérie et de ses entreprises nécessite une mobilisation collective pour défendre les intérêts économiques du pays.