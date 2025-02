Détails du rapport médical de l'autopsie du corps de Sinwar

Les autorités sionistes ont révélé certains détails du rapport final des examens médicaux effectués sur le corps de Yahya Sinwar, tombé en martyr lors d'un affrontement militaire à Khan Younès, à Gaza, en octobre dernier.

Le journal Maariv a prétendu que l'autopsie a été réalisée à l'Institut Abu Kabir de médecine légale, affilié à la faculté de médecine de l'Université de Tel-Aviv, où les résultats ont montré que Sinwar avait été touché par une balle à la tête tirée à longue distance, en plus d'autres blessures causées par la chute d'un obus et que des éclats ayant été retrouvés dans son corps.

Le même journal a indiqué que le rapport fait l'objet d'une étude approfondie par des responsables militaires afin d'évaluer ses différentes implications, considérant que ses résultats pourraient avoir un impact sur les plans politique et militaire.

Le journal a également affirmé que, selon les analyses toxicologiques effectuées sur le sang de Sinwar, aucun résidu de drogue, y compris le captagon – une substance dont l'utilisation dans les conflits armés avait été évoquée dans des rapports précédents – n'a été détecté.

L'observation la plus notable concernait la forte concentration de caféine dans son sang, ce qui indique une consommation excessive de stimulants, sans la présence d'autres substances psychoactives.

Le journal a aussi souligné que la décision la plus surprenante a été de ne pas extraire les balles logées dans la tête de Sinwar, ce qui pourrait empêcher d'identifier avec précision le soldat qui lui a tiré dessus.

la radio de l'armée sioniste a rapporté que les soldats présents sur le site de l'affrontement avaient coupé un doigt de Sinwar immédiatement après sa mort afin de procéder à un examen d'empreintes digitales et confirmer son identité.

Des sources sionistes ont également indiqué que les autorités ont décidé de conserver le corps dans un lieu secret, au milieu de spéculations sur la possibilité de l'utiliser dans le cadre de futures négociations avec le mouvement "Hamas".