Des eurodéputés déposent plainte contre le "Makhzen"

Des eurodéputés ont déposé une plainte contre les autorités d'occupation marocaines auprès de la présidente du Parlement européen et du président du Conseil européen, ainsi qu'auprès des ministères des Affaires étrangères de leurs pays, après s'être vu refuser l'entrée aux territoires sahraouis occupés.

Selon la chaîne Algérie Internationale, les autorités marocaines ont interdit l'accès à une délégation parlementaire européenne composée de députés d'Espagne, du Portugal et de Finlande, qui était en mission d'observation pour vérifier le respect de la récente décision de la Cour de justice de l'Union européenne.

Cette décision a annulé les accords portant sur le pillage des ressources du Sahara occidental en matière d'agriculture et de pêche entre le Maroc et l'Union européenne.

D'après la chaîne d'information, les députés ont affirmé que "les autorités d'occupation marocaines ne veulent pas que les parlementaires constatent les violations des droits de l'homme commises dans les territoires sahraouis occupés".