Gaza… Trump fait-il marche arrière ?

Le président américain, Donald Trump, est-il revenu sur son plan de déportation des habitants de Gaza, ou bien ses déclarations de ce vendredi, à la chaîne américaine "Fox News" ne sont qu’une manœuvre face au rejet mondial de la transformation de Gaza en une "Riviera" du Moyen-Orient, évidemment sans ses habitants d’origine ?

Lors de l’entretien accordé à cette chaîne d’information conservatrice, qui lui est favorable, Trump a déclaré : "Mon plan concernant Gaza est bon, mais je ne l’impose pas, je me contenterai de le recommander." Ainsi, son insistance à transformer Gaza en un projet immobilier s’est réduite à une simple recommandation.

En utilisant le langage d’un promoteur immobilier, il a ajouté dans le même entretien : "La bande de Gaza bénéficie d’un emplacement exceptionnel, et je me demande pourquoi Israël l’a abandonnée."

Il s’est également octroyé le droit de parler au nom des habitants de Gaza, affirmant : "Gaza est actuellement inhabitable, et si ses habitants avaient le choix, ils la quitteraient."

Donald Trump n’a pas non plus manqué l’occasion de critiquer l’Égypte et la Jordanie, en déclarant : "J’ai été surpris que la Jordanie et l’Égypte n’accueillent pas favorablement le plan que j’ai proposé pour Gaza, alors que nous leur versons des milliards de dollars chaque année."

Dès le début de son second mandat présidentiel, Trump avait proposé d'expulser les habitants de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie, tout en suggérant de transformer le territoire en une station balnéaire de luxe comparable à la Riviera du sud de la France.