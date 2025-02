Le ministre de l’Intérieur rencontre à Madrid son homologue espagnol

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a rencontré, lundi à Madrid, son homologue espagnol, Fernando Grande-Marlaska Gomez, avec lequel il a évoqué les perspectives de coopération entre les secteurs de l'intérieur des deux pays, indique un communiqué du ministère.

"Merad a rencontré son homologue le ministre espagnol de l'Intérieur, M. Fernando Grande-Marlaska Gomez, au siège du ministère à Madrid", précise la même source qui a ajouté que la rencontre élargie aux délégations des deux pays a permis de passer en revue les perspectives de coopération bilatérale entre les deux secteurs de l'Intérieur, notamment dans les domaines liés à la Sûreté nationale et à la Protection civile".

La rencontre a été une occasion pour "échanger les expertises concernant la lutte contre le crime transfrontalier et coordonner les efforts conjoints pour faire face aux défis communs", conclut la même source.