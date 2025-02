Les horaires de travail durant le ramadhan fixés

La Direction Générale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a fixé, ce lundi, les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques à l'occasion du mois de Ramadan 2025.

Selon le communiqué, les horaires de travail durant ce mois seront appliqués du dimanche au jeudi comme suit :

Pour les wilayas du Sud (Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra, El Oued, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Béni Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair et El Menia) : de 8h00 à 15h00.

Pour les autres wilayas : de 8h30 à 15h30.

La Direction Générale de la Fonction Publique précise que les horaires habituels de travail reprendront après la fête de l'Aïd El Fitr.