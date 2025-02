Pose de la première pierre d’un projet énergétique stratégique

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui, a procédé, ce lundi, à la pose de la première pierre de la nouvelle raffinerie de pétrole à Haoud El-Hamra, dans la région de Hassi Messaoud, wilaya d’Ouargla. Cette initiative coïncide avec la célébration du 69ᵉ anniversaire de la fondation de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 54ᵉ anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures.

Le Premier ministre a assisté à une présentation du projet, considéré comme une concrétisation des instructions du Président de la République, qui a insisté sur sa relance lors de deux précédents conseils des ministres. La raffinerie traitera 5 millions de tonnes de pétrole brut par an, garantissant ainsi l'approvisionnement des infrastructures industrielles de la région en divers produits énergétiques, tout en contribuant à la consolidation de la sécurité énergétique du pays.

En plus de la production supplémentaire d’essence et de diesel, cette raffinerie vise à renforcer les capacités nationales ayant permis d’atteindre l’autosuffisance en ressources pétrolières, notamment en essence et en diesel.

La mise en service de la raffinerie est prévue pour 2027, avec une capacité initiale d’un million de tonnes de diesel, qui augmentera progressivement pour atteindre 2,8 millions de tonnes, ainsi que 1,31 million de tonnes d’essence, en plus de quantités significatives de propane, butane, kérosène et bitume.

Ce projet devrait employer plus de 10.000 travailleurs pendant la phase de construction et créer 1.000 emplois permanents une fois l’exploitation lancée.

Le Premier ministre a félicité les responsables du secteur de l’énergie, le groupe Sonatrach et l’ensemble de ses cadres, ingénieurs et travailleurs pour le lancement de ce projet stratégique. Il a également réitéré le soutien total du Président de la République, soulignant son attachement à l’achèvement du projet dans les délais impartis et à la valorisation des ressources nationales, dans la continuité des prédécesseurs qui, en ce jour historique, ont réaffirmé la souveraineté nationale sur les hydrocarbures.

Par la suite, Nadir Larbaoui a inspecté la station de compression et de réinjection de gaz de Hassi Messaoud, dont la capacité de production s’élève à 24 millions de mètres cubes par jour. Une présentation détaillée lui a été faite sur le fonctionnement de cette infrastructure depuis son inauguration en 2020 et son rôle dans le maintien des capacités de production gazière.

À cette occasion, un documentaire a été projeté, retraçant cette date historique et la victoire de l’Algérie avec la nationalisation des hydrocarbures en 1971, mettant en avant la continuité des activités avec des compétences algériennes et le parcours historique des entreprises énergétiques du pays.

Le Premier ministre était accompagné lors de cette visite par Mohamed Arkab, ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Faïçal Ben Taleb, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que Amar Takjout, secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens.