USMA-RS Berkane: Sadi révèle les derniers développements

Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, a affirmé que le verdict du TAS concernant l’affaire USMA-RS Berkane par le Tribunal arbitral du sport international de Lausanne, est attendu avant mars.

Sadi a également révélé, en marge d'une conférence de presse qui a suivi son élection pour un second mandat, dans un contexte distinct, la détermination de la FAF à aller de l'avant dans l'obligation faite aux clubs professionnels de créer leurs propres académies, et ce, avant la fin de la saison en cours.

Il a également indiqué qu'une décision sera prochainement soumise à l'Assemblée générale, en vue de réviser le règlement des compétitions pour son adoption lors de la saison 2026-2027, visant à supprimer le championnat inter-régions, tout en maintenant le même système pour le championnat de Ligue 1 professionnelle et la Division 2 amateurs.