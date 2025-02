"Hamoud Boualem" sur le point d’acquérir «Rouiba»

L’entreprise familiale de boissons gazeuses "Hamoud Boualem" s’apprête à racheter la marque de jus de fruits "Rouiba", actuellement détenue par la société française "Castel".

Selon le site "Tout sur l’Algérie", les négociations entre le géant algérien des boissons gazeuses et le groupe français ont débuté il y a plusieurs mois et se sont accélérées le 18 février dernier, après que Hamoud Boualem a soumis une offre financière pour acquérir la marque.

D’après la même source, la partie française aurait accepté l’offre, et la finalisation de la transaction pourrait intervenir avant le 30 juin.

Pour rappel, Castel avait acquis "Rouiba" en 2020, mais n’a pas réussi à relancer la marque sur un marché algérien saturé par la concurrence dans le secteur des jus de fruits.