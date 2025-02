Hassi Bahbah: Un spéculateur lourdement condamné

Le tribunal de Hassi Bahbah, dans la wilaya de Djelfa, a condamné ce mardi un commerçant accusé de spéculation sur le café à sept ans de prison ferme.

Dans un communiqué, le parquet près le tribunal de Hassi Bahbah a informé l'opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre la spéculation illégale sur les produits alimentaires de large consommation, et suite à des informations faisant état de la vente du café à un prix excessif ainsi que la découverte d'une quantité importante stockée dans le but de créer une pénurie sur le marché. L'intéressé, dénommé (W.A), a été arrêté.

présenté devant le parquet le 25 février 2025, le mis en cause a été déféré en comparution immédiate pour le délit de spéculation illégale sur le café, a précisé le même communiqué.

Le même jour, le tribunal a rendu un jugement le condamnant à sept ans de prison ferme et à une amende d'un million de dinars, avec mandat de dépôt immédiat.