صحة

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ"الفطر الأسود"

قال طبيب مصري أعراض الإصابة بمرض "الفطر الأسود" تشمل احتقان الأنف، وآلام الوجه، وظهور بقع الجلد، مشيرا المدمنين بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

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الخبر

31/05/2021 - 23:14

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ"الفطر الأسود"
الفئة الأكثر عرضة للإصابة بـ"الفطر الأسود"

قال طبيب مصري إن أعراض الإصابة بمرض "الفطر الأسود" تشمل احتقان في الأنف، وآلام في الوجه، وظهور بقع في الجلد، مشيرا إلى أن المدمنين من بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. جاء ذلك خلال حديث أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، على إحدى الفضائيات المصرية، قال فيه إن "الفطر الأسود يصيب العين وقد يصل إلى المخ. وتابع: "في بعض الحالات المتأخرة يحتاج إلى استئصال الأجزاء المصابة". ولفت عقبة إلى أن "الفطر الأسود لا ينمو إلا عند الإنسان الذي لديه نقص شديد في المناعة وخلل مناعي"، مشيرا إلى أن من يحصلون على كميات كبيرة من الأدوية المثبطة للمناعة والكورتيزون، من بين الفئات الأكثر عرضة...

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الخبر

31/05/2021 - 23:14

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