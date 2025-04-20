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العفو الدولية "قلقة" على صحة الناشط الهادي لعسولي

أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" إزاء الوضع الصحي للناشط الهادي لعسولي القابع الحبس المؤقت الجزائر منذ 11 شهرا والذي أضرب عن الطعام.

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الخبر

19/05/2022 - 09:19

العفو الدولية "قلقة" على صحة الناشط الهادي لعسولي
العفو الدولية "قلقة" على صحة الناشط الهادي لعسولي

أعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" إزاء الوضع الصحي للناشط الهادي لعسولي القابع في الحبس المؤقت في الجزائر منذ 11 شهرا والذي أضرب عن الطعام مرتين، داعية إلى الإفراج عنه. والهادي لعسولي ناشط في المجتمع المدني أنشأ مع ناشطين آخرين في 2021 لجنة لدعم ومساعدة عائلات المعتقلين. وتم توقيفه في 21 جوان 2021. ونقلت وكالة "فرانس بريس" عن بيان للمنظمة أشارت فيه إلى أن "الوضع الصحي للناشط لعسولي تدهور جدا بما يعرض حياته للخطر، حسب عائلته ومحاميه". وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في الجزائر حسينة أوصديق "يحق لهادي لعسولي إطلاق سراحه ريثما تبدأ محاكمته". ودعت إلى "إصلاح معمق لقانون وممارسات الجهات القضا...

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الخبر

19/05/2022 - 09:19

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