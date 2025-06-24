مجتمع

تذبذب في التموين بالمياه بتيسمسيلت

تشهد عدد أحياء مدينة تيسمسيلت منذ يومين تذبذبا التموين بالماء الشروب جراء انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي مستوى محطة الضخ. وأوضحت الوحدة الولائية للجزائرية.

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الخبر

26/11/2019 - 12:05

تذبذب في التموين بالمياه بتيسمسيلت
تذبذب في التموين بالمياه بتيسمسيلت

تشهد عدد من أحياء مدينة تيسمسيلت منذ يومين تذبذبا في التموين بالماء الشروب جراء انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على مستوى محطة الضخ. وأوضحت الوحدة الولائية للجزائرية للمياه، اليوم الثلاثاء، بأن هذا التذبذب يمس الأحياء المتواجدة بالجهة الشمالية الشرقية لعاصمة الولاية المتمثلة في "463 مسكن" و"120 مسكن" و"80 مسكن" و"100 مسكن" بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على مستوى محطة الضخ&nbsp; لسلسلة إنتاج سد "كدية الرصفة" بذات المدينة. وأكدت ذات الوحدة، أن التموين بالماء الشروب سيستأنف بصفة عادية ومنتظمة على مستوى هذه الأحياء مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من استبدال القاطع التفاضلي وا...

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الخبر

26/11/2019 - 12:05

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