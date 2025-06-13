تفكيك شبكة مختصة في ترويج الكوكايين بوهران

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة وسط الأقاليم الحضرية.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن بوهران، اليوم الأحد، فإن "عملية التوقيف جاءت إثر معلومات واردة لذات الفرقة، مفادها تواجد أشخاص مشتبه فيهم بقطاع الاختصاص يمتهنون ترويج هذه السموم، لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية، بعد مراقبة وترصد تحركاتهم ونشاطهم".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن توقيف 3 أشخاص، وحجز قرابة نصف كيلوغرام من الكوكايين، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 40 مليون سنتيم، بالإضافة إلى حجز مركبة ودراجة نارية كانتا تستخدمان في توزيع هذه السموم".

ليتم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه بهم بتهم تكوين جمعية أشرار، الحيازة، تخزين وترويج المخدرات الصلبة لغرض عرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، قدموا بموجبه أمام العدالة.