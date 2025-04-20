حرارة شديدة على ثلاث ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس، من حرارة شديدة ستميز الطقس بثلاث ولايات بشمال البلاد. وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر إن حرارة شديدة قد تتعدى 44 درجة تحت الظل ستجتاح بداية من صبيحة اليوم إلى غاية فجر يوم غد الجمعة، ولايات الشلف وغليزان وعين الدفلى.

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