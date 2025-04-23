درجات الحرارة المسجلة هذه الأيام "تفوق المعدلات الفصلية"

أكد مدير الاستغلال للأرصاد الجوية والمناخ بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، صالح صحابي عابد، أن درجات الحرارة المسجلة هذه الأيام على مستوى أغلب مناطق الوطن "تفوق المعدلات الفصلية" . و أوضح السيد صحابي عابد في تصريح لوأج، أن السبب يرتبط بالكتل الهوائية الساخنة الناتجة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري"، لافتا إلى أنها ظاهرة "استثنائية يمكن أن تتكرر باستمرار التغيرات التي يشهدها المناخ عموما". و أضاف بهذا الخصوص، أن "التغيرات المناخية تظهر تأثيراتها سنة بعد سنة على المعدلات الفصلية لدرجات الحرارة، والتي أضحت تفوق المتوسط المناخي المعتاد، وأيضا على كميات الأمطار المسجلة وتوزيعها...

مقال مؤرشف هذا المقال مخصص للمشتركين انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم. اشتراك لديك حساب ؟ تسجيل الدخول