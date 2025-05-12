مستغانم: حجز أقراص مهلوسة داخل مقر الأمن

ألقت شرطة مستغانم القبض على أحد مروجي المهلوسات داخل مقر الشرطة و بحوزته كمية من هذه السموم. القضية جاءت على إثر تقدم المتهم( 24 سنة) إلى مصلحة الأمن الحضري الخامس من أجل تقديم شكوى خيانة الأمانة ضد أحد معارفه طالت دراجته النارية، و بموجب إجراء احترازي نظرا للإشتباه فيه تم إجراء عليه عملية التلمس الجسدي أين عثر بحوزته على كبسولتين من المؤثرات العقلية . التحقيق في القضية مع سالف الذكر، مكن من التعرف على ممونه بالمؤثرات العقلية والذي يعتبر ذات الشخص الذي سلبه دراجته النارية، و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم لمسكنه تم استرجاع الدراجة النارية محل خيانة...

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