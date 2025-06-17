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هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب ولاية مستغانم

سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة سلم ريشتر.

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الخبر

16/07/2022 - 16:25

هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب ولاية مستغانم
هزة أرضية بقوة 3.2 تضرب ولاية مستغانم

سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر زوال اليوم السبت على الساعة 14سا و21 د بولاية مستغانمK حسب مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء. وحدد مركز هذه الهزة الارتدادية بـ43 كم شمال غرب سيدي لخضر، بنفس الولاية، وفق ذات المصدر. وقد ضربت هزة أرضية الولاية على الساعة 04.55 (التوقيت المحلي)، بلغت قوتها 4.2 درجة على سلم ريشتر وتم تحديد مركزها على بعد 52 كلم شمال غرب سيدي لخضر.

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الخبر

16/07/2022 - 16:25

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